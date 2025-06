Playoff Serie A, Gara-2 a Brescia: Della Valle mette Trapani spalle al muro

StrettoWeb

Adesso Trapani è spalle al muro. Dopo il successo di misura in Gara-1, Brescia firma il bis espugnando nuovamente il PalaShark di Trapani, questa volta per 77-85. Un’altra grande prova di forza, in trasferta, per Brescia trascinata da un clamoroso Amedeo Della Valle da 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Sono 17 i punti di ndour, 15 con 6 rimbalzai per Bilan. Nel quarto quarto le triple di Dowe (11 punti) e Ivanovic (10) hanno fatto nuovamente la differenza.

Trapani paga ancora un pessimo primo quarto (14-27) insegue per tutta la gara, prova a reagire nella ripresa ma non riesce ad accorciare il gap. Non bastano i 13 punti di Alibegovic, Robinson e Yeboah. Mercoledì 4 giugno, ore 20:45, Gara-3 a Brescia: per Trapani sarà dentro o fuori.