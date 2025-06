Playoff Pallanuoto Serie C: Smile Cosenza affronta Salerno

StrettoWeb

Domenica 22 giugno, alle ore 19 nella piscina Vitale per il campionato nazionale, si terrà un emozionante incontro di playoff tra lo Sporting Club Salerno e i ragazzi della Smile Cosenza Pallanuoto. Due squadre determinate a dare il massimo in una sfida ricca di passione e adrenalina, che promette spettacolo e grande sport. “Non mancate a sostenere i nostri beniamini in questa importante tappa della stagione”, dicono dalla Smile Cosenza.

Gianmarco Manna, tecnico della squadra, va anche oltre. “Finalmente domenica arrivano questi tanto attesi i playoff. È un traguardo che inseguiamo da almeno due anni”, dice Manna. A Salerno, la partita contro lo Sporting Club non sarà facile. “E’ una società collegata a Salerno e che quindi sicuramente sarà ben organizzata e ben attrezzata. Da parte nostra ci avviamo con tanto entusiasmo e con la volontà di fare bene. Abbiamo svolto un’ottima annata e cercheremo di dare il nostro meglio, oltre che imporre il nostro gioco come sempre, cercando di esprimere la nostra pallanuoto come abbiamo fatto tutto l’anno”, assicura l’allenatore.

“Al ritorno a Cosenza ci auguriamo, come società, come gruppo e come squadra che ci sia il solito pubblico delle grandi occasioni che tanto ci ha aiutato nel corso della stagione”. Sarà certamente così.