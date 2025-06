Platì, è già emergenza idrica: “c’è una contrada senza acqua, inaccettabile! Ci rivolgiamo al Prefetto”

StrettoWeb

“Anche quest’anno, come ormai accade con puntualità all’arrivo dell’estate, la contrada Senoli del Comune di Platì si ritrova senza acqua. Una condizione inaccettabile che si protrae da anni nell’indifferenza delle Istituzioni competenti, con gravi disagi per i cittadini, spesso costretti a restare anche per un’intera settimana senz’acqua corrente nelle proprie abitazioni. Anzi quest’anno la situazione è ancora peggiore perché, mentre durante gli scorsi anni il picco dell’emergenza si verificava tra agosto e settembre, già adesso si è in piena crisi nonostante le copiose piogge degli scorsi mesi”. Lo dichiarano in una nota congiunta il commissario metropolitano dell’udc di Reggio Calabria, Riccardo Occhipinti, e il consigliere comunale del Comune di Platì, Caterina Portolesi, esprimendo vicinanza alla popolazione e denunciando la cronica inefficienza della gestione idrica in località Senoli.

“La pazienza dei cittadini è finita – prosegue la nota – e la richiesta che arriva dal territorio è chiara: rivolgersi direttamente al Prefetto, affinché si attivi ogni strumento utile a garantire un servizio minimo essenziale come l’erogazione dell’acqua potabile. Non è più tollerabile che ogni estate, per settimane, intere famiglie vivano in emergenza come se si trattasse di un fatto normale. Siamo di fronte a un problema strutturale che non può essere più scaricato da un ufficio all’altro – sottolineano Occhipinti e Portolesi –. La responsabilità di chi governa è di trovare soluzioni, non di rimpallare le colpe o rimanere in silenzio. Il sindaco in carica da anni non è riuscito a risolvere il problema, mentre i responsabili di gestione della rete idrica non forniscono nemmeno comunicazioni ufficiali, agendo senza trasparenza e senza alcun rispetto verso la cittadinanza”.

“Rinnoviamo l’appello a tutte le autorità competenti, a partire dalla Prefettura di Reggio Calabria, affinché si attivi un tavolo immediato di emergenza per porre fine a questa vergogna. I cittadini di Senoli meritano dignità, rispetto e servizi essenziali. Non chiedono privilegi, ma solo ciò che in ogni paese civile dovrebbe essere garantito a tutti”.