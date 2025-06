Al Planetarium di Reggio Calabria l’11ª edizione dell’Asteroid Day

StrettoWeb

Lunedì 30 giugno alle ore 21:00 il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà l’Asteroid Day, manifestazione internazionale giunta alla sua XI edizione. Il Planetario aderisce a questa iniziativa sin dal 2015, anno della prima edizione, portando avanti il proprio impegno nel divulgare scienza e consapevolezza. L’Asteroid Day è una giornata mondiale di sensibilizzazione sul rischio asteroidale, celebrata il 30 giugno in memoria dell’esplosione del meteoroide di Tunguska del 1908.

Promossa da scienziati, agenzie spaziali e associazioni scientifiche, l’iniziativa si svolge contemporaneamente in oltre 50 Paesi con gli obiettivi di informare il grande pubblico su come gli asteroidi possano minacciare la Terra; promuovere campagne di monitoraggio e missioni spaziali per identificare e seguire i corpi celesti potenzialmente pericolosi; diffondere le conoscenze sulle strategie di deviazione di un asteroide in rotta di collisione; coinvolgere scuole, università e centri culturali in conferenze, laboratori e osservazioni guidate.

La serata al Planetario avrà inizio con i saluti istituzionali, proseguirà con una conversazione su “Asteroidi: piccoli, brutti e… cattivi?” con la Prof.ssa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario, continuerà con la suggestiva simulazione del cielo sotto la cupola e si concluderà con un’osservazione guidata al telescopio.

Ingresso libero e gratuito. Non è richiesta prenotazione. In allegato la locandina dell’evento.