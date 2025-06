Pizzo, boom turistico: “grazie alla Regione per i voli. Turisti innamorati di mare e tartufo” | VIDEO

StrettoWeb

“Il turismo sta andando molto bene, quest’anno abbiamo un incremento del 20-30%. I voli low cost stanno andando molto bene perchè fanno fare cassa a pizzerie, bar, ristoranti e hotel. Il turista spende un po’ di soldini e poi riparte. Questo ringraziamento va alla Regione che si è mossa in questo senso e ci aiuta molto“. Sono le parole rilasciate, ai microfoni Graziano Tomarchio per StrettoWeb, da un ristoratore di Pizzo Calabro che ha fatto il punto della situazione sul turismo nella cittadina.

“La Calabria ha delle bellezze naturali che poche altre Regioni d’Italia hanno. – afferma ancora – Il turista cerca, in questo periodo dell’anno, il mare e in un contesto come quello di Pizzo trova anche il Castello con la sua storia, la chiesa di Piedigrotta. Anche l’amministrazione comunale si è impegnata per il mare, stanno facendo cose che non vedevo da molto tempo“.

Immancabile una chiosa finale sul tartufo di Pizzo: “è uno dei punti forti della città, è molto conosciuto. Ma abbiamo anche altre specialità pizzitane come: il tonno, il pregiato vino di Zibibbo ma il tartufo è al primo posto“.