Pippo Baudo compie 89 anni, auguri al noto presentatore tv

Il noto presentatore siciliano, Pippo Baudo, compie oggi 89 anni. Con il suo fiuto unico, il Pippo nazionale ha scoperto talenti come Heather Parisi, Lorella Cuccarini e tanti altri, ha condotto 13 festival di Sanremo ed è riconosciuto dai suoi eredi, da Amadeus a Carlo Conti, come il più grande direttore artistico della storia della kermesse, un faro per chi è arrivato all’Ariston dopo di lui.

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, si laurea in giurisprudenza ma, innamorato dello spettacolo, si trasferisce a Roma dove intraprende una super carriera televisiva.