Da guida in mezzo al campo a guida in panchina: Pietro Candido è il nuovo allenatore della ReggioRavagnese

Una vita in campo con quei colori, anche da capitano e da metronomo di un centrocampo che lo vedeva già allenatore nel rettangolo verde. Poi le prime esperienze in panchina con i più giovani, ma anche a contatto con lo staff della prima squadra, sempre con gli stessi colori, fino ad arrivare alla grande chiamata: la ReggioRavagnese ha scelto Pietro Candido come nuovo allenatore.

Ad annunciarlo, in una nota, lo stesso club: “Dopo aver guidato con dedizione il gruppo Under 19 e Under 15 e lavorato a stretto contatto con il settore giovanile e lo staff della Prima Squadra come collaboratore tecnico, Pietro Candido è pronto a iniziare una nuova avventura da protagonista, alla guida della Reggio Ravagnese nel prossimo campionato di Eccellenza. Una figura preparata, credibile e perfettamente in linea con la nostra visione: investire su chi ogni giorno dimostra di condividere valori, idee e obiettivi”, si legge.

“Mister Candido rappresenta il legame tra presente e futuro, tra crescita interna e continuità tecnica. Un allenatore che conosce il nostro ambiente, che ha formato tanti dei ragazzi che oggi faranno parte del gruppo Prima Squadra, e che saprà trasmettere identità, appartenenza e spirito collettivo”.