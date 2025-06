Pickleball, a Scilla la presentazione di “Road to Torino FITP 2025”

StrettoWeb

Dopo il grande successo dello scorso anno, prende il via la seconda edizione del “Road to Torino FITP”, il circuito nazionale promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) dedicato al Pickleball, la nuova disciplina di racchetta in fortissima crescita in Italia e nel mondo. Il lancio ufficiale del circuito calabrese si terrà mercoledì 25 giugno alle ore 10:00 presso l’aula consiliare del Comune di Scilla, alla presenza dei vertici regionali della FITP, di autorità istituzionali, civili, militari e sportive territoriali.

Scilla non è soltanto una delle tappe del circuito ma è stata scelta come sede della conferenza stampa inaugurale, diventando simbolo dell’unione tra sport e promozione del territorio. L’evento punta a valorizzare le eccellenze locali, la cultura e il paesaggio, offrendo al tempo stesso uno strumento di inclusione e crescita sociale attraverso i valori che animano la missione della FITP: condivisione, lealtà, fratellanza, solidarietà e identità.

Tappe del circuito provinciale “Road to Torino FITP 2025”:

27-29 Giugno – CT “Francesco Moscato”, Gallina (RC)

25-27 Luglio – TC Pharaon, Impianto comunale di Scilla (RC)

19-21 Settembre – CT Rocco Polimeni, Reggio Calabria

10-12 Ottobre – Master Regionale, CT Rocco Polimeni, Reggio Calabria

Per i qualificati il tour si concluderà con il gran finale alle prestigiose ATP Finals di Torino 2025, offrendo agli atleti una piattaforma di alto profilo nazionale. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per rafforzare il legame tra sport, territorio e turismo, valorizzando la Calabria e in particolare la splendida cornice di Scilla, punto di riferimento per eventi che uniscono cultura, natura e passione sportiva.