Reggio Calabria, i piccoli attori della scuola “Radice Alighieri” conquistano il pubblico con “I Promessi Sposi …quasi”

StrettoWeb

Un tripudio di applausi e risate ha avvolto la sala gremita del teatro della parrocchia di San Francesco a Catona durante la rappresentazione teatrale “I promessi sposi… quasi”, messa in scena dagli alunni delle classi 5A e 5B della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri”. Un copione del tutto inedito, fresco, spiritoso e ricco di battute in inglese, dialetto e inserti in latino, ha dato vita a una reinterpretazione originale del celebre romanzo manzoniano, con una miscela irresistibile di comicità, cultura e ironia.

Lo spettacolo, frutto di un lungo lavoro, ha visto i piccoli attori immergersi con entusiasmo nei panni dei personaggi de I Promessi Sposi, offrendo una versione rivisitata con un tocco di attualità, ironia e teatralità moderna. La scelta di mescolare lingua inglese, espressioni in dialetto locale e latinismi, ha donato allo spettacolo un ritmo vivace e sorprendente. Ogni scena è stata un piccolo gioiello di creatività, con riferimenti comprensibili e capaci di divertire il pubblico.

Gli alunni si sono distinti non solo per la memoria sorprendente, ma soprattutto per la capacità di immedesimarsi nei personaggi con naturalezza e spirito. Con disinvoltura hanno portato in scena figure iconiche come Don Abbondio, Lucia, Renzo, la Monaca di Monza, i Bravi, Don Rodrigo, il Conte Attilio, l’Innominato, ciascuno reinterpretato in chiave ironica ma rispettosa, con una personalità spiccata e ben delineata. Le risate, i sorrisi, gli applausi sono stati la conferma di un lavoro fatto con passione, amore, attenzione e una chiara visione educativa e culturale.

Presenti in sala rappresentanti del corpo docente, genitori, membri della comunità locale tra cui, il Presidente del Consiglio Comunale, Enzo Marra, Padre Antonio, tutti concordi nel riconoscere il valore del progetto. “I PROMESSI SPOSI…QUASI” non è stato solo uno spettacolo teatrale, ma anche un esperimento educativo riuscito, capace di coniugare apprendimento linguistico, valorizzazione delle radici culturali, sviluppo dell’espressività individuale.

Le classi 5A e 5B hanno dato prova di come il teatro, anche in tenera età, possa essere uno straordinario veicolo di apprendimento, collaborazione, crescita personale, piena inclusione. L’energia, l’impegno e la gioia con cui i piccoli attori hanno affrontato la scena resteranno un ricordo prezioso, non solo per loro, ma anche per chi ha avuto la fortuna di assistere a questa piccola grande impresa. Soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica dell’istituto, Simona Sapone.