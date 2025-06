Piantedosi a Taormina: “non mi candido alle Regionali in Campania”

StrettoWeb

Matteo Piantedosi, ministro degli Interni, è stato ospite in un evento a Taormina ed ha risposto a varie domande: “candidato alle regionali in Campania? Non è un’ipotesi. E se volete aggiungo: non mi candido assolutamente, così rafforzo la mia risposta. E’ giusto che le decisioni avvengano attraverso un confronto tra i partiti che sapranno fare sintesi anche rispetto alla discussione più generale a livello nazionale”.

“Io faccio il ministro dell’Interno, quindi non è solo una questione di aspirazioni personali, credo che posso aiutare molto la Campania, la regione di mia origine anche nell’attuale incarico che credo sia abbastanza importante. Quindi ecco perché ritengo che sia preferibile che stia al mio posto”, rimarca Pinatedosi.