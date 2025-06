“Il piano dell’UE per eliminare il piombo” e le preoccupazioni di un cacciatore calabrese

StrettoWeb

“Mentre l’Unione Europea continua a lavorare a un regolamento per vietare l’uso del piombo in tutte le forme di caccia, tiro sportivo e pesca, cresce il dissenso da parte di appassionati, associazioni venatorie e operatori economici. Il punto critico? Il divieto appare sproporzionato rispetto al reale impatto ambientale di questa sostanza in ambito sportivo e ricreativo in quanto è un impatto ambientale contenuto e localizzato. Nonostante il piombo sia riconosciuto come un metallo tossico, va considerato il contesto d’uso, le munizioni da caccia, i pallini da tiro e i pesi da pesca rappresentano una quota minima del piombo immesso nell’ambiente europeo ogni anno”. Comincia così il pensiero di un cittadino e cacciatore calabrese.

“Le attività sono regolamentate, nel caso della caccia, (l’attività è praticata solo per pochi mesi l’anno), in aree specifiche, in molti casi già soggette a restrizioni, come ad esempio nelle zone umide, l’uso del piombo è vietato da tempo. In molti poligoni e campi da tiro, esistono sistemi di recupero del piombo, che viene raccolto e riciclato, allo stesso tempo, cacciatori e pescatori rispettano spesso protocolli di tutela ambientale più severi di quelli applicati in altri settori produttivi”.

“E’ bene sottolineare, che l’inquinamento ambientale grave ha altre fonti ben più significative:

Pesticidi e diserbanti, come il glifosato, ampiamente utilizzati in agricoltura, penetrano nel suolo e nelle falde acquifere, inoltre, uccidono molti insetti e gli uccelli che se ne cibano;

Le microplastiche, derivate da rifiuti urbani e scarichi industriali, infestano ormai mari, laghi e perfino l’acqua potabile, sono molto dannose non solo per l’uomo ma anche per tanti esseri viventi (pesci, tartarughe, uccelli acquatici);

L’inquinamento atmosferico urbano che causa ogni anno migliaia di morti premature e varie malattie a livello respiratorio e non solo.

Eppure, tutto ciò resta sotto-regolato rispetto all’attenzione dedicata al piombo da tiro o pesca. Quindi, se si osserva il quadro complessivo, l’uso ricreativo del piombo, rappresenta soltanto una frazione minima dell’inquinamento europeo da metalli pesanti, mentre viene oggi trattato come un’emergenza prioritaria. Il divieto colpirebbe centinaia di migliaia di persone, non solo praticanti, ma anche famiglie, imprese e comunità locali legate al mondo venatorio e sportivo.

Le alternative al piombo, (come bismuto, tungsteno), sono molto più costose e non sono facili da reperire, (l’acciaio), ha un’efficacia sulla selvaggina inferiore a quella del piombo a causa della sua minore densità, questo comporta un numero maggiore di animali feriti, inoltre, i fucili più datati non possono sparare munizioni alternative, costringendo molti appassionati a dover cambiare arma, investimento non alla portata di tutti.

Questa situazione rischia di creare una frattura sociale, dove solo chi appartiene a fasce economiche alte potrà continuare a praticare la propria passione e dove molte aziende, rischiano il fallimento con grosse perdite di posti di lavoro. Il rischio, è che una misura pensata per proteggere l’ambiente finisca per disintegrare migliaia di famiglie e una cultura secolare, colpendo proprio le comunità che hanno sempre vissuto in equilibrio con la natura.

È giusto tutelare l’ambiente, ma è altrettanto giusto farlo con logica, proporzione e rispetto. Il dibattito è aperto e coinvolge molteplici attori: istituzioni, associazioni di categoria, ambientalisti e cittadini, solo attraverso un confronto responsabile e costruttivo sarà possibile trovare soluzioni che tutelino l’ambiente senza penalizzare eccessivamente le parti coinvolte”.