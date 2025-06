“Per sentirsi meno soli”, fuori l’album del calabrese FIAT131: ft con Serene Bancale e Antonello Venditti 

StrettoWeb

Venerdì 6 giugno esce “Per sentirsi meno soli”, nuovo album di FIAT131 per Isola degli Artisti, distribuito da ADA Music Italy. Non un disco da sottofondo, né una carezza per anime in pena, piuttosto un pugno ben assestato sotto lo sterno, il diario impudico di chi ha imparato a conoscersi solo dopo essersi smarrito del tutto. FIAT131 non scrive per compiacere. Scrive per dissotterrare. Ogni traccia è uno scavo chirurgico nelle crepe dell’identità, là dove le relazioni — finite, sbagliate, bruciate troppo in fretta — lasciano segni più profondi delle parole.

L’artista calabrese, già vincitore di Deejay On Stage e volto noto della scena indie-R&B (entrato già per ben due volte nella Top 20 della Classifica Airplay), compone un mosaico sonoro dove la dolcezza è tossica e il dolore ha una sua estetica cruda, necessaria.

Nel brano “Pupille”, con cui ha calcato il palco di Sanremo Giovani, la voce si fa lama, taglia il romanticismo con una precisione disarmante. E ancora più spiazzante è la riscrittura di “Notte prima degli esami”, affiancata dai piazzabologna e Antonello Venditti: non un tributo, ma un’appropriazione emotiva, una resa dei conti con un passato generazionale troppo mitizzato.

In “Disordine”, invece, Serena Brancale incide la tela del brano con una voce liquida e viscerale: un dialogo tra due solitudini che si riconoscono senza salvarsi.

FIAT131 costruisce un mondo in cui riconoscersi è inevitabile, anche quando fa male. E forse, in questo dolore condiviso, si trova davvero un modo – feroce ma onesto – per sentirsi meno soli.

La tracklist di “Per sentirsi meno soli”

Pupille

Per sentirsi meno soli – feat. Antonello Venditti e piazzabologna

Caramelle

Disordine – feat. Serena Brancale

Nuvole di fumo

Cioccolata e Xanax – feat. Hanami

ICEBERG

Notte Bastarda – feat. Manuel Finotti e Gorbaciof

Insieme

Guai

Chissà se lo sai

CREDITI

Autori – FIAT131, Carlo Avarello, Niccolò Verrienti, Alessandro Canini, Principe, Antonello Venditti, Felice Mastronzo, Gustavo Lapasta, Serena Brancale, Hanami, Manuel Finotti, Lucio Dalla, Rosalino Cellammare

Compositori – FIAT131, Carlo Avarello, Niccolò Verrienti, Alessandro Canini, Antonello Venditti, Felice Mastronzo, Gustavo Lapasta, Serena Brancale, Hanami, Manuel Finotti, Lucio Dalla, Rosalino Cellammare

Editori – Isola degli Artisti, Heinz Music

Produzione artistica – Alessandro Canini, Carlo Avarello, Niccolò Verrienti, Gorbaciof

Featuring – Antonello Venditti, Piazzabologna, Serena Brancale, Hanami, Manuel Finotti, Gorbaciof