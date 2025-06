Pellaro celebra il nuovo Parco del Vento: un’opera condivisa che rigenera il quartiere

StrettoWeb

L’apertura del Parco del Vento di Pellaro ha sancito un momento significativo di partecipazione popolare per l’intera comunità pellarese. Non si è trattato solo di una semplice inaugurazione quanto piuttosto della sintesi di un percorso democratico ed amministrativo che ha partorito un’opera fondamentale e molto attesa dal popoloso quartiere reggino.

Il Parco del Vento riqualifica non solo esteticamente la parte del Lungomare a sud del quartiere rivierasco reggino, ma lo rigenera anche socialmente, culturalmente ed imprenditorialmente. Pellaro è nota, anche a livello internazionale, per essere uno dei punti più ventilati ed amati da chi pratica gli sport acquatici, con una presenza costante del vento durante tutto il corso dell’anno. Fatto che l’ha resa, nel tempo, meta ambita da parte di moltissimi appassionati e professionisti di sport come il KiteSurf.

La proposta iniziale della realizzazione del Parco del Vento fu avanzata diversi anni fa, ad una pubblica assemblea, proprio da operatori del settore, che condivisero all’inizio della consiliatura guidata da Giuseppe Falcomatà l’idea di riqualificare quell’area. Oggi, finalmente, il progetto è diventato realtà, incrociando il favore e la collaborazione attiva della cittadinanza, che ha partecipato in massa anche all’evento di apertura caratterizzato dal coinvolgimento delle migliori energie artistiche del territorio pellarese. Sul palco insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale reggina, il Maestro Tenore Aldo Iacopino, l’energia coinvolgente dei Kalavria di Nino Stillitano e dei Pellaroti di Eugenio Alampi, ed ancora le scuole di danza Bailando di Aurelio Calabrò, Jazz Ballet di Augusta Ricciardi, Maddys Club di Alessandra Iacopino e Salsabor di Tina Cara. Tutti emozionati di poter contribuire, con la musica popolare, fortemente identitaria del territorio, e con le loro accattivanti coreografie, questo importante momento per la comunità pellarese e per l’intera città. Spazio infine anche allo sport, con la premiazione dei primi classificati al torneo di Beach Tennis che nella giornata si è tenuto proprio sulla spiaggia di Punta Pellaro, nel nuovo campo realizzato sulla battigia in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Paolo Cicciù, altra storica espressione associativa che proprio sul territorio di Pellaro vanta un’enorme partecipazione, soprattutto dei giovani del quartiere.