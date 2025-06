Il PCI pubblica la lista di proscrizione dei presunti agenti sionisti: tutti i NOMI, uno è famosissimo a Reggio Calabria

StrettoWeb

Il sito del Nuovo Partito Comunista ha pubblicato la “Lista degli agenti dell’Entità sionista in Italia e dei loro collaboratori“. Fra di essi ci sono giornalisti, politici, imprenditori, professionisti, cittadini più o meno privati, società. E no, non si tratta di una novità. Tale lista è online da tempo e viene aggiornata con una certa costanza, quasi a rappresentare un legame fra comunisti vecchi e nuovi. Un legame con il dossieraggio che negli anni di Piombo portò a gravi episodi di cronaca.

L’ultimo aggiornamento risale al 16 giugno. Nella lista sono presenti i nomi di personaggi illustri come Giorgia Meloni, i ministri Tajani e Crosetto, John Elkann e tante altre figure di spicco e non, insieme a nomi, date di nascita, incarichi e per alcuni anche le foto.

Klaus Davi nella lista dei presunti agenti sionisti del PCI

Anche Klaus Davi, giornalista e massmediologo molto noto a Reggio Calabria, è finito nella lista. La voce al suo nome recita: “Klaus Davi: giornalista e personaggio televisivo, nel 1994 ha promosso a favore della comunità ebraica di Casale Monferrato una raccolta fondi destinati al museo ebraico e alla sinagoga. Ha svolto una ricerca sull’antisemitismo su commissione della stessa comunità. È stato consulente del Keren Hayesod (“Fondo nazionale di costruzione di Israele”, organismo centrale finanziario del sionismo a livello mondiale e dell’Agenzia ebraica per Israele). Davi si è dichiarato pubblicamente e in più occasioni amico dello Stato sionista d’Israele. Dal settembre 2024 è presidente dell’associazione “Benedetto Musolino, sionisti italiani per Israele“.

