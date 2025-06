Paura a Messina: furgone in fiamme nei pressi del viale Giostra

StrettoWeb

Momenti di tensione e paura, questa mattina a Messina, nei pressi del viale Giostra, precisamente in via Pola, a causa di un furgone in fiamme. Al momento non è dato a sapere i motivi del rogo che ha provocato tensione tra i residenti. Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco che si stanno adoperando a spegnere l’incendio a mezzo. Per fortuna, non ci sarebbero feriti.