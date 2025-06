Patti in festa con Povia: la serata condotta da Giovanni Remigare conquista il pubblico

StrettoWeb

È stata una serata ricca di musica e partecipazione quella che si è svolta a Patti in occasione del concerto di Povia, accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Ad aprire l’evento, l’esibizione della corale dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” di Patti, che ha regalato al pubblico un momento di forte coinvolgimento. A condurre la serata è stato il presentatore Giovanni Remigare, che con la sua esperienza e il suo stile ha accompagnato il pubblico per tutta la durata dell’evento. La sua presenza sul palco ha garantito il giusto ritmo e una conduzione fluida, valorizzando i diversi momenti della serata e creando un clima accogliente per tutti i presenti.

“È sempre un piacere condurre serate come questa, che permettono di condividere musica e momenti di aggregazione con il pubblico”, ha dichiarato Remigare al termine dell’evento. La serata ha segnato uno dei primi appuntamenti di un’estate che si preannuncia ricca di eventi per la città di Patti.