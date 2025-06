Patti, donna in gravi condizioni salvata con un intervento speciale e con l’utilizzo della barella bariatrica | VIDEO

StrettoWeb

Un delicato intervento di soccorso si è svolto nel pomeriggio di martedì 18 giugno a Patti, in provincia di Messina. Intorno alle ore 14, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in via Luca della Robbia per assistere il personale sanitario del 118 nel salvataggio di una donna in gravi condizioni di salute e con gravi difficoltà motorie. L’operazione ha richiesto l’impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e l’utilizzo di una barella bariatrica, necessaria per garantire la sicurezza della paziente durante le manovre. Due le squadre dei vigili del fuoco coinvolte: una proveniente dalla sede centrale di Messina, dotata di autoscala, e un’altra dal distaccamento di Patti.

Grazie al coordinamento tra vigili del fuoco e soccorritori del 118, la donna è stata messa in sicurezza e trasportata per ricevere le cure necessarie. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.