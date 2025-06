Parco Romani a Catanzaro, Talerico chiede la perizia al curatore: ipotesi sede per Veterinaria e Ospedale veterinario

StrettoWeb

Nuovi sviluppi per il futuro di Parco Romani, il complesso immobiliare situato nel cuore di Catanzaro e da tempo al centro di riflessioni sul suo possibile riutilizzo. Il consigliere regionale Antonello Talerico ha infatti presentato una formale istanza al curatore fallimentare Avv. Santo Viotti, chiedendo la trasmissione della perizia tecnica relativa all’intero compendio immobiliare.

La richiesta mira a ottenere un quadro completo della situazione strutturale e giuridica del bene, con l’intento di valutare concretamente la possibilità di riconvertire Parco Romani in sede del corso di laurea in Medicina Veterinaria e in Ospedale Veterinario. Un progetto ambizioso che, se concretizzato, rappresenterebbe un importante rilancio non solo per la Città di Catanzaro, ma per l’intero territorio calabrese. Nel dettaglio, Talerico ha chiesto al curatore tutte le informazioni tecniche e giuridiche necessarie, comprese eventuali criticità formali, vincoli edilizi o urbanistici, condizioni da sanare, ed ogni dato rilevante. L’obiettivo è quello di avere un quadro esaustivo che permetta di formalizzare una proposta concreta da presentare all’Università.

“È fondamentale – ha dichiarato Talerico – che ogni aspetto venga analizzato con rigore, per comprendere se Parco Romani possa essere effettivamente riconvertito a scopi universitari e sanitari. La città ha bisogno di investimenti strutturali e di sviluppo economico e sanitario, e questa potrebbe essere un’occasione concreta di sviluppo”. Ora si attende la risposta del curatore fallimentare, che sarà determinante per avviare i prossimi passi formali. La proposta, se accolta, potrebbe trasformare un’area oggi inutilizzata in un polo di eccellenza per la formazione e la sanità veterinaria in Calabria, attraverso la realizzazione di un hub ospedaliero.