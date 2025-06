A Paravati il Giubileo Diocesano delle Persone con Disabilità | INTERVISTE

StrettoWeb

Al Santuario Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime di Paravati, in provincia di Vibo Valentia, si è svolto il Giubileo Diocesano delle Persone con Disabilità, promosso dalla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, in collaborazione con la Pastorale per le Persone con Disabilità e numerose associazioni del territorio, tra cui La Voce del Silenzio di Pizzo.

E’ stata un’intensa giornata all’insegna della carità cristiana e dello stare insieme dove non sono mancati momenti di commozione.

