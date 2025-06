L’ITT Panella Vallauri incanta il Cilea con “Aggiungi un Posto a Tavola”

StrettoWeb

Un’esplosione di gioia, talento e profonda partecipazione ha travolto ieri sera il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. L’ITT Panella Vallauri ha portato in scena con un successo strepitoso il celebre musical “Aggiungi un Posto a Tavola“, a conclusione delle attività del progetto intitolato “Nessuno Escluso Mai“, nell’ambito del Progetto PNRR Missione 4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica.

L’aria nel prestigioso teatro era carica di attesa per uno spettacolo che ha superato ogni aspettativa. I giovani protagonisti dell’ITT Panella Vallauri hanno dimostrato impegno e professionalità degni di lode, trasformando il palco in un caleidoscopio di colori, musica e intense interpretazioni. In ogni performance musicale, coreografia e battuta si è percepita una passione contagiosa, nata da mesi di “gioiosa fatica”, come l’ha splendidamente definita la Dirigente Scolastica Teresa Marino. Le parti cantate dal vivo e le spettacolari scenografie hanno contribuito a creare un’atmosfera magica e coinvolgente.

La scelta di questo musical ha incarnato perfettamente la filosofia dell’inclusione che è parte della mission della scuola. Non è stata solo un’esibizione artistica, ma una potente dichiarazione di intenti: il teatro si conferma straordinaria palestra di vita, capace di valorizzare le diverse abilità di ogni studente e di trasformare le individualità in un’armonia corale.

Il trionfo è il risultato di un lavoro sinergico e di un impegno collettivo. Un plauso speciale va alla professoressa Angela Battaglia, cuore pulsante dell’iniziativa, che ha rivestito il ruolo di direttore artistico-organizzativo e regista di questa imponente opera, curando con incredibile minuzia ogni minimo dettaglio dello spettacolo.

La Dirigente Scolastica, Teresa Marino, ha espresso la sua profonda soddisfazione per il lavoro svolto dai ragazzi. “Vedere i nostri studenti salire sul palco del Cilea con una tale sicurezza e professionalità mi riempie di orgoglio. Questo musical non è solo uno spettacolo, ma la dimostrazione concreta di come il teatro possa essere un incredibile strumento di crescita. I ragazzi non hanno imparato solo a recitare, cantare o ballare, ma hanno sviluppato competenze trasversali fondamentali: spirito di squadra, autodisciplina, resilienza e la capacità di superare le proprie paure. Come le formiche, che insieme possono spostare anche le montagne, così i nostri studenti, unendo le loro diverse abilità hanno costruito insieme qualcosa di grande e significativo. Ogni loro sorriso, ogni applauso ricevuto, è la conferma che investire nella bellezza, nella cultura e nell’inclusione è il percorso giusto per formare cittadini consapevoli e protagonisti del proprio futuro.

I Laboratori teatrali del PNRR, curati con dedizione dalle docenti: Prof.ssa Simona Castelfranco, Prof.ssa Luisa Chiovaro, Prof.ssa Anna Giordano e Prof.ssa Valentina Buglioni e dagli esperti esterni Carlo Aurelio Colico e Benedetta Marcianò hanno guidato i giovani talenti dell’ITT Panella Vallauri che hanno dato vita a personaggi indimenticabili:

Don Silvestro: Simone Barresi, Clementina: Miriam Paviglianiti, Toto: Antonio Cerminara, Sindaco: Alessandro Pannuti, Ortensia: Melania Spurio, Consolazione: Daniela Sapone, Segretaria: Eleonora Laganà, Geo: Paolo Vadalà, Agostino: Andrea Riganello, Narratore: Davide Zizza, Donna 1: Caterina Musarella, Donna 2: Enza Fortugno, Donna 3: Martina Funaro, Uomo 1: Alessandro Praticò, Uomo 2: Antonino Otomega, Uomo 3: Federico Foro, Cardinale: Matteo Laganà, Gendarme 1: Christian Collini, Gendarme 2: Rosario Moschitta, Popolani: Cristian Calabrò, Christian Collini, Vincenzo Amato, Lorenzo Malara, Alati Giuseppe, Bruno Scipione, Santo Alampi, Michela Fotia, Elisa Surace, Martina Funaro, Asia Musolino, Sharon Scaramozzino, Mariagrazia Milea, Loredana Costantino.

La realizzazione scenica e tecnica dello spettacolo ha visto un’eccellente sinergia tra professionalità esterne e il talento emergente degli studenti. La costumista Renè Bruzzese (Sartoria teatrale “Stile d’epoca”) è stata affiancata dall’aiuto costumista Emanuele Arlotta (5ASM), le Proiezioni e luci sono state gestite da DJ Dama Production, mentre i Servizi di palco da GM Multiservizi SRLS. Il Coordinamento scenografico è stato curato dalla professoressa Manuela Turano e da Carlo Aurelio Colico, l’allestimento scenico è stato supportato da Artecasa snc dei f.lli Martino. Un ruolo fondamentale è stato svolto dai ragazzi del laboratorio di scenografia: Giorgia Chinnì, Alessia Consiglio, Matteo Ielo, Giorgia Marino, Enzo Gabriel Patubo, Sofia Spina e Matvii Yefremov. L’alunno Matvii Yefremov ha anche curato la scenografia digitale e le splendide animazioni.

Il pubblico ha regalato ai giovani artisti e a tutto lo staff una standing ovation prolungata, un applauso sincero che ha sigillato il trionfo di una serata indimenticabile. L’ITT Panella Vallauri non ha solo offerto uno spettacolo di altissimo livello, ma ha dimostrato ancora una volta come la scuola possa essere un luogo di crescita, inclusione e straordinaria espressione del potenziale umano.

“Aggiungi un Posto a Tavola”, rimarrà impresso nella memoria quale esempio brillante di come l’arte e la bellezza possano costruire ponti e indicare percorsi di crescita.