Pallavolo Messina ko ad Acireale, Triolo: “mio metodo va rivisto”

Nell’ultima di campionato la Pallavolo Messina, formazione della famiglia Team Volley, incassa una sconfitta senza riportare a casa punti in quel di Acireale. Le biancorosse si sono presentate contro l’Akis Volley senza più obiettivi perseguibili, visto che la salvezza era sfumata già nel penultimo impegno di campionato. Così nella 26ª giornata sono andate incontro ad un’altra sconfitta nel loro percorso che le ha portate a retrocedere dal girone B di serie D femminile. La formazione di casa ha vinto tutti e tre i parziali senza rischiare mai più di tanto nelle fasi finali di ogni set.

Coach Triolo: “La colpa è interamente mia, faccio ammenda”

Nel post partita coach Massimiliano Triolo commenta così la sfida: “Non c’è molto da dire abbiamo perso senza mai giocare realmente pur affrontando un avversario con molte defezioni. Anche noi però ci siamo presentate lì in undici elementi”.

Sul campionato appena concluso nel complesso aggiunge: “La constatazione che viene da fare è che, come ho capito giorno dopo giorno, partita dopo partita, la colpa è interamente la mia. Ho peccato di inesperienza pensando dopo anni di poter gestire un gruppo in una categoria come la serie D. Sicuramente il mio metodo e il mio giudizio va rivisto in ogni sua parte, chiudo il campionato facendo ammenda sperando di poter ripartire il prossimo anno con dei propositi migliori più studiati e concreti”.

Per il tecnico poi seguono i ringraziamenti: “Voglio dire grazie alle ragazze che hanno sopportato tutta la stagione la mia presenza e auguro a ognuna di loro solo il meglio. Grazie alla società che mi ha permesso di fare questa esperienza e mi sarebbe piaciuto ripagare al meglio la fiducia datami ma spero in un riscatto nel futuro prossimo. Un grazie a Peppe Fulci (dirigente della squadra, ndr) un grande uomo che spero nel prosieguo della mia permanenza in questa società sia ancora parte del mio percorso. Infine un grazie alla pallavolo, questo sport che, con gioie e dolori, comunque ci fa crescere e maturare esperienze che segnano nel profondo”.

Akis Volley – Pallavolo Messina 3-0 (25-20 25-21 25-13)

La formazione ospite orfana per quest’ultima giornata di capitan Tringali e Ruggeri, tra le altre, scende in campo con Zuco al palleggio e Di Blasi suo opposto, in banda Lauro e Lombardo con Corso e Puglisi al centro ad alternarsi con il libero Fulci. Nel primo parziale le due formazioni viaggiano punto a punto fino al 19 pari poi l’allungo delle locali permette loro di portarsi in vantaggio di un set per 25-20. Nel prosieguo del match coach Triolo si gioca la carta Santoro al palleggio, a partita in corso ci sarà spazio anche per Ielo e Vinci per provare a smuovere l’attacco. Nel secondo dopo un vantaggio iniziale della Pallavolo Messina l’Akis sorpassa e chiude 25-21. Nel terzo poi la forbice si allarga col match che si chiude sul 25-13 per le etnee.

Risultati 26ª giornata e classifica serie D femminile girone B

Giardini del Volley – Nebrodi Volley 3-2

Zafferana Volley – Pgs Juvenilia 3-0

Akis Volley – Pallavolo Messina 3-0

Randazzo – Roccalumera 3-0

Barcellona – Libertas Volley 3-0

Riposavano: Torreogrotta & Viagrande

Classifica

New Randazzo Volley 62 punti Zafferana Volley 56 Barcellona 47 New Volley Team Torregrotta 46 Giardini del Volley 40 Pgs Juvenilia 29 Nebrodi Volley 29 Akis Volley 29 Universal Viagrande 20 Libertas Volley Messina 20 Roccalumera Pallavolo 11 Pallavolo Messina 7