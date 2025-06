Pallanuoto, sfuma il sogno Serie B per la Smile Cosenza maschile: si programma già il futuro

StrettoWeb

Termina 10-8 il grande, atteso, finale di stagione per la Smile Cosenza Pallanuoto maschile nella vasca di Campagnano. Agli uomini di mister Manna non è bastato vincere in acqua amica. Servivano 5 reti di scarto contro Salerno per realizzare il sogno della serie B. Determinante la partita d’andata, terminata 14-10. Un peccato per il team rossoblù che programma, già, l’immediato futuro. “Purtroppo non è bastata l’ottima prestazione che abbiamo fatto per tre tempi e mezzo. Abbiamo dominato una partita e dimostrato che non era assolutamente veritiero il risultato dell’andata”, ha detto a fine gara mister Gianmarco Manna.

“Purtroppo i playoff sono gare particolari e questa formula della differenza reti è ancor più strana. Abbiamo avuto un blackout negli ultimi tre minuti, data l’inesperienza di alcuni e dalla troppa frenesia; Salerno è stata brava nel punirci. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi per la stagione e ringrazio il caloroso pubblico che era in piscina. È stata veramente una sensazione unica”, il suo rammarico. Stagione comunque da incorniciare con grandissimi risultati e giovani atleti cresciuti molto velocemente.

SMILE COSENZA PALLANUOTO: Mastrangelo, Di Puppo (cap), Mazza, Chiappetta1, Brunosio, De Luca 1, Viola 3, Lento, Runco 5, Romano, Palermo, Falsetta, Fiorino, De Lucia. All.: Manna

SPORTING CLUB SALERNO: Schwille, Toscano 2, Strianese, Venutolo 2, Pierno G. 1, Plaitano, Longo, Pierno D., Carrella, 1 (cap), Moretti, Spatuzzo 1, Murolo 1, Ingrosso, De Feo. All. Parrilli

ARBITRO: Zappulla