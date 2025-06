Palermo, ufficiale: addio con Dionisi. Ora Inzaghi

StrettoWeb

“Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Alessio Dionisi. A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior ‘in bocca al lupo’ per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Così in una nota questa domenica mattina il Palermo, che ancora non aveva ufficializzato l’addio – ormai scontato – con Dionisi. Il club, che nei giorni scorsi ha anche annunciato la prosecuzione del rapporto con il Direttore Osti, non ha creduto nel progetto iniziato un anno fa con l’ex Empoli e Sassuolo. Prestazioni non convincenti e risultati altalenanti. Interrotto così il rapporto in anticipo, rispetto al contratto, con l’esonero.

Ora il Palermo è pronto a ufficializzare il colpaccio Pippo Inzaghi per la panchina. L’allenatore si è liberato nei giorni scorsi dal Pisa, con cui ha ottenuto la seconda promozione in Serie A e la sua terza in assoluto in panchina.