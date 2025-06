Palermo Pride, in migliaia sfilano lungo le vie del centro

StrettoWeb

In migliaia hanno sfilato per il Palermo Pride nel primo giorno d’estate. Quest’anno, al corteo che ha per base la rivendicazione sull’amore in tutte le sue declinazioni, la marea color arcobaleno ha percorso le strade del capoluogo siciliano con cartelli, inni e slogan. Il corteo è partito da Villa Giulia per poi attraversare il centro della città per il concentramento finale nei pressi del teatro Politeama. Il Palermo Pride si dichiara apolitico e chiunque abbia partecipato, anche se titolare di carica parlamentare, ha tenuto a precisare di esser lì, tra la gente, solo per testimoniare la centralità del rispetto dei diritti individuali.

Così, ad esempio, Antonello Cracolici, presidente dell’antimafia all’Ars: “Anche la battaglia dei diritti è una battaglia di legalità”, ha detto.