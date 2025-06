Palermo, è una nuova maglia storica: tutta rosa. E la indossano anche i cantanti del “Radio Italia Live”

StrettoWeb

Giro d’Italia? No, Palermo Calcio. Anzi, per la precisione Palermo F.C. Da oggi non più, non per forza, i “rosanero”. Ma i… “rosa”. I “rosa” e basta. La compagine siciliana, che in questi giorni fa il pieno di entusiasmo per l’arrivo di Inzaghi, ha presentato la nuova maglia per la stagione che verrà. Una maglia, per la prima volta nella storia, interamente in rosa. E’ stata presentata in occasione di un altro evento speciale, il concerto di Radio Italia andato in scena ieri al Foro Italico. 150 mila cuori, mischiati tra appassionati e tifosi, ha animato la giornata di ieri, in cui si è esibito il meglio del panorama canoro italiano.

Prima del live, cominciato alle 20.40, mister Inzaghi e capitan Brunori sono saliti sul palco per raccogliere l’applauso e l’entusiasmo del pubblico, presentando le nuove maglie. Quelle stesse maglie che, poi, sono state indossate e consegnate anche ad alcuni dei cantanti che si sono esibiti, tra cui Rose Villain, i Negramaro, Annalisa, Noemi, Francesco Gabbani, Rkomi, Gaia, Raf e Tananai.