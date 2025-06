Palermo, in attesa di Inzaghi la novità sullo stadio “Barbera”: si punta a una convenzione “maxi”. Cosa cambierebbe

StrettoWeb

“Comune di Palermo e Palermo F.C. hanno siglato oggi l’intesa per la proroga dell’attuale concessione dello stadio Renzo Barbera: un passaggio strategico che apre ufficialmente la strada alla possibilità di una nuova convenzione fino a 99 anni“. Così, in una nota, il club rosanero comunica l’ultima novità riguardante lo stadio di proprietà del Comune. La società ha ottenuto la proroga sulla concessione, lavorando con più calma nell’obiettivo di ottenere una maxi concessione di 99 anni.

Realizzato il centro sportivo, il primo nella storia, l’ambiziosa e miliardaria proprietà vuole fare le cose per bene anche sullo stadio. Una concessione di 99 anni, ovviamente, garantirebbe la possibilità al club di effettuare spese ingenti anche per lavori di ammodernamento. In un impianto che, come quasi tutti quelli italiani, è rimasto indietro di 35 anni (mondiali 1990).

Intanto, sul fronte sportivo, si attende l’ufficialità per Inzaghi. Era attesa già ieri quella dell’addio col Pisa, che però ancora non è arrivata. Tuttavia, non cambia molto: entro la settimana si dovrebbe rendere nota la separazione coi toscani e l’accordo coi siciliani. Ora più che mai – con un big in panchina – il Palermo torna il ritorno in Serie A e poi… chissà.