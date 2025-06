Palermo, Inzaghi come il Papa: si affaccia alla finestra e l’accoglienza è pazzesca, “la migliore che abbia mai avuto”. In migliaia a salutarlo: “conquistiamo la Serie A!”

StrettoWeb

Vorrebbe parlare, ma è difficile. Si affaccia alla finestra e tutti ad acclamarlo, come il Papa. Prende il microfono, fa per parlare ma lo sovrastano con cori ed entusiasmo: “Pippo, Pippo, Pippo!”. Sono in migliaia questo pomeriggio al “Barbera” ad accogliere mister Inzaghi, questa mattina arrivato a Palermo per la presentazione che avverrà domani al centro sportivo. Intanto, questa sera, un primo saluto fugace – ma intenso – con i tifosi rosanero, che hanno urlato: “conquistiamola questa Serie A!”.

“Grazie a tutti – ha detto Inzaghi affacciandosi alla finestra – non ci si abitua mai a queste emozioni e questa è la migliore che abbia mai potuto avere. Penso che oggi tutti abbiano capito perché ho scelto Palermo. Vi ringrazio per l’affetto, me lo dovrò meritare. Non mi piace fare molte chiacchiere, mi piacciono i fatti e l’unica cosa che vi chiedo e prometto è: spero che potremo essere alla vostra altezza, ma per raggiungere il