Palermo, i socialdemocratici dedicano la Festa della Repubblica a Nenni e Saragat

StrettoWeb

Una delegazione dei Socialdemocratici di SD ha partecipato alla cerimonia per la Festa della Repubblica svoltasi a Palermo, in piazza Vittorio Veneto. In particolare, Antonio Matasso, segretario regionale del Sole nascente, ha sottolineato l’impegno nella campagna elettorale per il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 profuso dal Partito Socialista, che allora includeva anche la componente socialdemocratica di Giuseppe Saragat. Secondo Matasso, «i socialisti, insieme agli azionisti (poi confluiti in gran parte nel Psi) e al Pri, sono stati coloro i quali hanno creduto maggiormente nell’opzione repubblicana. Se molti elettori tiepidi si convinsero a votare per la Repubblica, si deve alla passione instancabile di Pietro Nenni: egli, da ammiratore di Giuseppe Mazzini, riteneva da sempre che il sogno repubblicano fosse la priorità e fu pertanto il protagonista assoluto della campagna elettorale, tenendo numerosissimi comizi. Al termine di quella grande fatica, il Partito socialista ancora unito conclude l’esponente di SD risultò la prima forza politica della sinistra italiana nell’Assemblea costituente, eletta nello stesso giorno del referendum e di cui il socialista democratico Giuseppe Saragat fu il primo presidente.

Lo stesso Saragat, diciotto anni dopo, sarebbe diventato capo dello Stato, primo socialista democratico e riformista a divenire presidente di quella Repubblica per la quale si era battuto insieme a Nenni, auspicando che si dotasse di «un volto umano».

I Socialdemocratici si sono rivolti al presidente della Regione Siciliana affinché la Festa della Repubblica, anche nell’isola, venga celebrata dalle istituzioni in modo sempre più solenne, soprattutto in vista del 2026, anno in cui ricorrerà l’ottantesimo anniversario di una consultazione referendaria che ha garantito democrazia, libertà e giustizia a un Paese uscito distrutto dal fascismo.