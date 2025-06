Palermo, crolla porzione di controsoffitto nel reparto di ostetricia e ginecologia

StrettoWeb

“Si puntualizza che il crollo, avvenuto ieri alle 22, ha interessato solo una porzione del controsoffitto dell’atrio dell’edificio 1 di ostetricia e ginecologia, in via Alfonso Giordano 3. Attualmente, la zona è temporaneamente chiusa al pubblico in attesa del completamento delle operazioni di ripristino coordinate dall’area tecnica che, su incarico della direzione, aveva già avviato controlli sui controsoffitti di tutti i padiglioni”. Lo precisa con una nota l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone. “Gli accessi agli ambulatori e ai reparti del primo piano sono garantiti tramite percorsi laterali, opportunamente segnalati dal personale di portineria dell’Edificio – prosegue la nota – Si precisa che non si è verificata alcuna compromissione delle attività sanitarie, che procedono regolarmente“.