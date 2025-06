A Palermo e Catania ci sono due squadre di calcio sul tetto d’Italia: quelle dei… commercialisti

StrettoWeb

Saranno la squadra dei commercialisti di Catania e quella di Bergamo a giocarsi domani la finale per lo scudetto a Terrasini allo stadio comunale Favazza. Per la Coppa Italia, invece il Palermo dovrà affrontare il Bari. Ieri le semifinali si sono concluse con i seguenti risultati: Bergamo Benevento 5-0, Catania Napoli 2-1; Per la Coppa, invece, la squadra di Palermo ha battuto i colleghi di Salerno per 1-0; mentre il derby tra Bari e Foggia è finito 3-2.

Questo il programma di domani, due giugno: la mattina dalle 9.30 le finali per il terzo e quarto posto, il pomeriggio dalle 15.00 quelle che assegneranno i tricolori. L’ordine di Palermo e Termini ospita la manifestazione che si conclude dopo cinque mesi di gare tra gli ordini di tutta Italia. “Si tratta di un importante evento, coordinato dalla nostra Asd, sotto la guida e la supervisione dei colleghi Salvatore La Licata e Alessandro Tortorici, e siamo riusciti a fare designare Palermo per la fase finale del Torneo nazionale di Calcio della nostra categoria”, dicono il presidente dell’ordine, Nicolò La Barbera e il consigliere delegato Massimo Ferrante.