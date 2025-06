Palermo, bimbo di tre anni cade in piscina: ricoverato al Cervello

StrettoWeb

Un bambino di tre anni è stato ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo dopo essere caduto in una piscina. Non è in gravi condizioni. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, il bimbo era su un sediolino agganciato al tavolo dei genitori, ma sarebbe sceso, raggiungendo la piscina, cadendo all’interno. E’ stato soccorso dal padre. Il piccolo è stato poi portato, da personale del 118, al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello.