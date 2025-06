Palermo, il 6 giugno la presentazione di Taobuk | INFO

StrettoWeb

Venerdì 6 giugno, alle ore 11:00, presso Palazzo D’Orleans a Palermo, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle Celebrazioni per i 70 anni della Conferenza di Messina e Taormina e della Quindicesima edizione di Taobuk – Festival Internazionale del Libro di Taormina. Le Celebrazioni, che si svolgeranno dal 18 al 20 giugno, rappresentano un’importante piattaforma per il dialogo su temi rilevanti per il futuro dell’Europa e vedranno la partecipazione di leader internazionali e istituzioni di primo piano, oltre ad accademici, analisti e giornalisti di rilievo internazionale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Sicilia come luogo di confronto e discussione globale.

Nel corso della conferenza stampa interverranno:

Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana

Antonella Ferrara, Presidente e Direttore Artistico del Taormina International Book Festival Taobuk

Per accreditarsi è necessario registrarsi a questo LINK. A questo LINK è possibile seguire la diretta streaming della conferenza stampa senza possibilità di intervento.