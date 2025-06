Ospedale della Piana, Mattiani: “giornata storica. Firmato l’atto aggiuntivo al contratto di concessione”

StrettoWeb

E’ una notizia attesa da tempo, per una struttura sanitaria, il Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, che dopo quasi un ventennio non ha registrato neanche la posa della prima pietra, sebbene più volte invocata ed evocata. Forse i cittadini calabresi e, in particolare, quelli della Piana di Gioia Tauro avevano perso ogni speranza. Questa volta, però, ci siamo davvero e l’annuncio è di quelli destinati a rimanere davvero nella storia. A continuare a rimanere vigile sull’iter che riguarda l’opera è il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, sin dall’inizio del Suo mandato impegnato per cercare di sbloccarne la costruzione:

“Presso la Cittadella Regionale è stato firmato l’atto aggiuntivo al contratto di concessione per la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro. E’ una giornata storica, così la reputo e sono sicuro di non sbagliarmi, in quanto si tratta della stipula dell’atto finale di riequilibrio economico e finanziario di una struttura sanitaria fondamentale per l’intero territorio calabrese, il cui iter giaceva impantanato nei cassetti della burocrazia da quasi vent’anni e dimenticato dalla politica che ci ha preceduto. L’attività svolta in questi primi anni di mandato ci ha consentito di sanare il grave ritardo accumulato dai Governi regionali precedenti, di rimettere al centro della politica regionale un’opera da troppo tempo attesa e di superare, passo dopo passo, tutti gli ostacoli che un passato disastroso per la vita dei calabresi che con la giornata di oggi superiamo definitivamente.”.

Prosegue ancora il Consigliere Mattiani:“adesso possiamo dirlo davvero ad alta voce, l’opera con l’approvazione del Piano Economico e Finanziario revisionato risulta finanziata nella sua interezza, indi potrà essere realizzata e ultimata con la stessa intensità di esecuzione delle lavorazioni e senza ulteriori fermi burocratici e procedimentali, così come sta avvenendo per l’Ospedale della Sibaritide ove lo stato di avanzamento lavori è già al 50%. Inoltre, avendo già provveduto all’approvazione del nuovo PEF, del progetto definitivo e oggi alla firma dell’addendum al contratto di concessione, si darà avvio con immediatezza alla fase di progettazione esecutiva. Già nelle prossime settimane, vista la determinazione tanto della Regione Calabria che del Concessionario di dare immediato avvio ai lavori, verrà avviata una fase esecutiva propedeutica volta a consentire le opere di accantieramento e di allacci del sito, così come il piano e la movimentazione delle terre. Grazie alla predetta fase sarà consentito l’avvio delle attività delle realizzazioni delle opere strutturali nel più breve tempo possibile, per proseguire, poi, con celerità con le altre fasi fino al completamento dell’opera.”.

“Questa volta ci siamo davvero”

Continua il Consigliere Mattiani:“questa volta ci siamo davvero. Sono finite le inconcludenze di un passato che abbiamo dovuto superare e cancellare davvero con duro lavoro. Abbiamo posto fine a tutti quei tentativi andati in scena in questi anni da parte di chi ha cercato di usare il Nuovo Ospedale della Piana come strumento di propaganda politica, senza riuscire mai prima del nostro Governo regionale a produrre alcunché di concreto. E’ finita la politica di chi ha sempre e soltanto saputo puntare il dito contro qualcuno, senza mai occuparsi davvero di Nuovo Ospedale della Piana. Ha vinto, invece, la politica del coraggio, della serietà, dell’umiltà e del lavoro, dei fatti e della concretezza, quella che assume gli impegni con i cittadini e li rispetta. Ha vinto la politica di chi non si è nascosto neanche nei momenti più difficili, ma ha cercato sempre di lottare senza fermarsi e scoraggiarsi”.

“Grazie Occhiuto”

Infine l’accorato ringraziamento al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: “Questo obiettivo rappresenta un’ulteriore dimostrazione del grande lavoro svolto in questi anni dal nostro Presidente Roberto Occhiuto che ha preso in mano una Regione disastrata. Soltanto grazie alla Sua estrema competenza, al Suo coraggio, alla Sua straordinaria determinazione e alla Sua infinita voglia di cambiare la Calabria, siamo riusciti ad ottenere questo nuovo grande risultato. Non abbiamo bisogno che qualcuno ci parli di queste Sue caratteristiche o ci rassicuri sulla Sua onestà, i calabresi sono ben consapevoli di quanto impegno, rigore e rispetto della legge identifichino la Sua azione. E se oggi dopo così tanto tempo, battaglie e lavoro nel territorio dove sono cresciuto ove si soffre la desertificazione sanitaria, sta per nascere un’opera così importante, io non posso non essergli grato. Non uno o due o tre mandati per un Presidente di questa caratura, ma 100 volte Roberto Occhiuto.”