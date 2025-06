Open Arms, Piantedosi a Taormina: “il processo a Salvini non andava fatto”

StrettoWeb

Matteo Piantedosi, è intervenuto al Taormina International Book Festival, a proposito delle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Palermo a fine dicembre ha assolto il ministro e vicepremier Matteo Salvini nell’ambito del processo Open Arms: “Mi verrebbe da dire ‘Tanto rumore per nulla’. Il processo Salvini su Open Arms era un processo che non andava mai fatto. Il tribunale di Palermo è arrivato a delle conclusioni alle quali io confidavo potesse arrivare. Io all’epoca ero capo di gabinetto del ministro Salvini e in un primo momento entrai nell’inchiesta in veste di coindagato. Poi sono stati testimone“, puntualizza Piantedosi.

“Conosco bene la questione e ho condiviso la posizione giuridica e concettuale che all’epoca Salvini ebbe su Open Arms. Noi sollecitammo l’intervento della Spagna – rimarca Piantedosi –. Il tribunale non evidenzia una contrapposizione tra Italia e Spagna. Il paese accettò che dovesse farsi carico della nave e offrì che i migranti venissero portati in Spagna. Sono contento per il ministro ma anche per il nostro paese”.