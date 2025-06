Omicidio del pasticcere a Catania, il presunto killer si avvale della facoltà di non rispondere

StrettoWeb

Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia John Obama, il 37enne posteggiare abusivo, originario dello Zimbabwe, arrestato dalla polizia in flagranza di reato per l’omicidio di Santo Re, il pasticcere trentenne del noto bar Quaranta, ucciso a coltellate il 30 maggio scorso, nel lungomare Ognina di Catania. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento e ha emesso nei confronti dell’indagato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il procuratore aggiunto Fabio Scavone, che coordina le indagini delle volanti e della squadra mobile della Questura di Catania, ha conferito l’incarico per l’autopsia che sarà eseguita domani. Ad accusare il 37enne sono due testimoni oculari e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L’indagato, che è fuggito dal luogo del delitto a piedi, quando è stato bloccato da agenti delle volanti, aveva i vestiti e le mani sporche di sangue. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di ricostruire le fasi dell’omicidio: Santo Re, terminata la giornata lavorativa, si è avviato verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo di Ognina. Non appena è arrivato a metà della rampa, l’arrestato, che il pasticcere conosceva come posteggiatore abusivo che operava illegalmente in quella zona, gli si è parato davanti.

Dopo qualche secondo, il 37enne ha sferrato alcuni fendenti in direzione del giovane che ha provato invano a difendersi indietreggiando. La vittima, nonostante le gravissime ferite, è fuggita in direzione del bar Quaranta dove lavorava per chiedere aiuto, mentre il presunto assassino è fuggito. Proprio davanti al bar sostava in quei minuti un’ambulanza, che ha soccorso il pasticcere, accompagnandolo al vicino ospedale Cannizzaro dove poco dopo è morto nonostante tutti i tentativi dei medici per salvarlo. I colleghi di lavoro di Santo Re hanno riferito che la vittima conosceva bene l’indagato, al quale spesso tutti loro offrivano da mangiare.