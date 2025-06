Occhiuto tra i governatori più apprezzati d’Italia: “onorato, non mollo. La Calabria merita impegno e risultati”

StrettoWeb

“Essere indicato oggi tra i presidenti più apprezzati d’Italia mi onora e mi sprona a fare sempre di più. Governare la nostra regione è un po’ più complicato che governarne altre… Ma io, come i calabresi, non mollo. Grazie per la forza che mi date”. Sono queste le parole pubblicate su facebook dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.