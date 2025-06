Occhiuto indagato, Gasparri: “al di sopra di ogni sospetto, politico di livello indiscutibile”

StrettoWeb

“Roberto Occhiuto è al di sopra di ogni possibile sospetto. Politico e amministratore di livello indiscutibile, fa bene a reagire con veemenza a contestazioni senza senso. Esigere chiarezza con rapidità. Gli onesti vanno valorizzati, non aggrediti“. È quanto scritto sul proprio profilo X dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, in merito alla notizia, circolata in serata, riguardante l’accusa di corruzione per la quale è indagato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.