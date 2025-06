Occhiuto indagato, Caracciolo: “sono certa che riuscirà a fare piena chiarezza su questa vicenda”

StrettoWeb

“Desidero esprimere la mia più sentita vicinanza al Presidente Roberto Occhiuto avendo avuto modo di apprezzare la serietà, il rigore ed il senso delle istituzioni con i quali opera. Faccio parte della sua Giunta da circa un anno, e quando all’inizio della mia esperienza come assessore della Regione Calabria gli chiedevo se conveniva con alcune attività che stavo portando avanti, mi sono sentita rispondere: “Fai bene ciò che è bene per la Calabria, hai la massima autonomia e libertà di azione nel rispetto della legge.” Così Maria Stefania Caracciolo, assessore ai Lavori Pubblici, Istruzione, Edilizia scolastica, Area dello stretto e Città Metropolitana di Reggio Calabria, Fenomeni migratori ed Urbanistica della Regione Calabria.

“Sono testimone della passione e dell’entusiasmo che il Presidente mette costantemente nel suo lavoro di amministratore della cosa pubblica, puntando alla crescita e allo sviluppo del territorio in mondo instancabile, senza mai risparmiarsi, rendendo possibile, dopo tantissimi anni, una diversa narrazione della Calabria, non più fanalino di coda. Per questo sono certa che riuscirà a fare piena chiarezza su questa vicenda, confidando nel lavoro attento della magistratura, nei confronti della quale esprimo piena fiducia”, conclude Caracciolo.