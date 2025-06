Occhiuto indagato, Cannizzaro: “siamo al suo fianco, ha cambiato la Calabria smantellando sistemi marci”

StrettoWeb

“Indagare Roberto Occhiuto per corruzione è come indagare il Presidente della Repubblica per vilipendio alla bandiera. Mi perdonerà Sergio Mattarella per questo paragone molto forte, ma è l’accostamento più efficace per far capire cosa penso”, è quanto afferma il deputato reggino e coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. “Mi sembra veramente assurdo, antitetico. Ma tant’è. Conosco molto bene Roberto, come politico, come istituzione, come persona, come amico, come padre, e sono più che certo che non sarebbe capace neppure di lasciare l’automobile in doppia fila per quanto rigoroso è il suo senso del rispetto verso le leggi, verso lo Stato, verso la legalità, verso gli altri cittadini”, rimarca Cannizzaro.

“In 3 anni ha cambiato la Calabria”

“Io sono con lui, Forza Italia tutta è con lui, ma sono convinto di potermi permettere il lusso di dire che tutta la Calabria è con lui, perché ha imparato a conoscerlo. In 3 anni ha cambiato la Calabria, smantellando sistemi marci e mentalità malate, eredità del passato di una Calabria che per fortuna per molti aspetti non è più quella di una volta. Non commetterebbe mai l’errore di essere ciò che con fatica e instancabile determinazione da tempo combatte. Siamo certi che la magistratura potrà solo confermare la bontà del suo operato, chiarendo la vicenda. Nel frattempo, come sempre, dalla stessa parte ci troverà: al suo fianco. Perché il percorso di rivoluzione della Calabria non può fermarsi. E ovviamente non si fermerà. Con Roberto. Ieri, oggi e domani”, conclude Cannizzaro.