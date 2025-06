Occhiuto tra i governatori più amati d’Italia, Giannetta: “un orgoglio per la Calabria, ma non una sorpresa”

StrettoWeb

“La notizia che Roberto Occhiuto si confermi tra i governatori con il gradimento più alto d’Italia ci inorgoglisce, ma non ci sorprende. Non perché il nostro Presidente ci abbia abituati a record e primati. E neanche perché ormai diamo per scontato i suoi successi. Ma semplicemente perché lui è riuscito a entrare nel cuore dei calabresi facendo le cose che i calabresi desiderano”. Lo afferma in una nota il presidente della commissione speciale di vigilanza del Consiglio regionale della Calabria Domenico Giannetta (FI).

“Questa empatia, questa efficacia, questa qualità della sua azione politica così vicina alla gente, è la vera novità su cui i calabresi stanno riscontrando un profondo e orgoglioso senso di appartenenza alla propria regione. Oggi essere governati dal presidente Occhiuto è un plus che i cittadini calabresi rivendicano. E che non riguarda solo i calabresi schierati. Ma riguarda in modo dilagante altri orientamenti e altre storie di appartenenza politica. I calabresi sono orgogliosi di farsi rappresentare da Roberto Occhiuto e credono in lui e nelle sue scelte. Nella sua capacità di affrontare i problemi, di cercare le soluzioni, di avere visione e concretezza”.

“Dopo anni e anni di alibi, di “si è fatto sempre così”, di “in Calabria non si può fare”, arriva un Governatore che annienta questi paradigma, contrasta il disfattismo facendo le cose. E facendole bene. Non promette quello che non può dare. E si prende responsabilità che nessuno vorrebbe. Anche quelli che dicono il contrario”.

“Ecco che il sondaggio realizzato da Swg posiziona il presidente della Regione Calabria quarto a livello nazionale con il 52%, crescendo di 6 punti percentuali rispetto allo scorso anno. E colloca Occhiuto primo tra i governatori del Sud e primo tra i presidenti di Regione di Forza Italia. Ma noi non ci sorprendiamo. Ma semplicemente lo ringraziamo per il suo lavoro, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti”.