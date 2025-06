Occhiuto tra i governatori più amati, Comito: “4 anni di buon governo”

StrettoWeb

“Dopo quasi quattro anni di buongoverno, il presidente della Regione Roberto Occhiuto si conferma tra i governatori più graditi d’Italia. Oggi la certificazione giunge da un sondaggio della società Swg che lo pone al quarto posto, al 52%, e in sensibile crescita (+6%) rispetto al 2024. Primo tra i presidenti del Sud, primo tra i governatori di Forza Italia. Un risultato che ci inorgoglisce e che sottolinea un gradimento mai raggiunto da un governatore calabrese”. Lo afferma in una nota Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio della Regione Calabria.

“Dal suo insediamento, tutti i principali istituti di sondaggi, hanno posizionato sempre il presidente Occhiuto ai primissimi posti nei consensi tra i cittadini. Non era mai accaduto in Calabria, sovente fanalino di coda in queste graduatorie. Ciò dimostra che l’attività del governo regionale, tutti gli sforzi messi in campo nei vari settori della vita pubblica, stiano dando i frutti sperati e vengano percepiti in maniera più che positiva dalla gente. È evidente che la nostra regione abbia ancora un gap sostanziale rispetto ad altri territori da sempre più virtuosi e meglio amministrati; ma è anche ben visibile la buona mano del governatore Occhiuto, capace di rovesciare drasticamente l’immagine e la sostanza di una comunità spesso trascurata ma che oggi intravede finalmente la possibilità di prosperare ed essere riconosciuta come una regione leader”.