Cinema: Occhiuto si congratula con Calabria Film Commission per il Nastro d’argento vinto con il film “Hey Joe”

StrettoWeb

“Congratulazioni alla Calabria Film Commission che con il film ‘Hey Joe’ di Claudio Giovannesi, girato anche a Pizzo, Villaggio Mancuso e in Sila ha vinto il Nastro d’argento per il miglior sonoro realizzato da Angelo Bonanni. Un premio prestigioso, uno storico riconoscimento nel panorama cinematografico, l’ennesima positiva certificazione del grande lavoro fatto in questi anni”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, si congratula con Calabria Film Commission.

“La Calabria Film Commission ha avuto addirittura 5 candidature ai Nastri d’argento 2025, continuando così una tradizione di importanti traguardi ultimamente raggiunti, tra cui l’Orso d’oro a Berlino per ‘The Good Mothers’, il premio per la fotografia al Festival di Göteborg per ‘Madame Luna’, il successo al Bifest per ‘Il mio posto è qui’, il Nastro d’argento per ‘Cutro-Calabria-Italia’ di Mimmo Calopresti. La nostra Regione è tra le protagoniste nel panorama cinematografico nazionale e internazionale, in grado di accogliere e sostenere un cinema di qualità, per valorizzare la cultura, i talenti calabresi, lo sviluppo industriale locale e la promozione dei nostri straordinari territori” aggiunge Occhiuto.