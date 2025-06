Occhiuto: “il 2 giugno ci ricorda l’impegno quotidiano per la democrazia e l’unità nazionale”

StrettoWeb

“Celebriamo il 2 giugno, la festa della Repubblica. Onorarla significa, oggi più che mai, lavorare quotidianamente per rafforzare i principi su cui si fonda: la sovranità popolare, i diritti inviolabili dell’uomo, la solidarietà e l’uguaglianza. È questa la responsabilità che ci accomuna, come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni, nel solco di una storia che si rinnova e di un futuro tutto da costuire. Grazie al capo dello Stato, Sergio Mattarella, custode della Costituzione e simbolo autorevole e autentico dell’unità nazionale”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.