“Piccoli gesti possono fermare grandi disastri”: il nuovo vademecum contro gli incendi in Aspromonte

“Ogni estate, la nostra montagna brucia. Insieme possiamo provare a cambiare le cose. L’Osservatorio Permanente Antincendi, una rete indipendente di cittadini, associazioni e realtà locali, propone uno strumento semplice, chiaro e immediato per aiutarti a riconoscere, prevenire e segnalare gli incendi boschivi. Le fiamme divorano tutto: interi ecosistemi scompaiono in poche ore. È sconvolgente sapere che, nella maggior parte dei casi, non si tratta di un destino inevitabile, ma del risultato di disattenzioni, gesti incauti o azioni criminali. Ma c’è qualcosa che possiamo fare. È da questa consapevolezza che nascono le azioni dell’Osservatorio, come la produzione del Vademecum Antincendi. Basta incendi. Basta silenzi. Basta sentirsi impotenti”.

Così in una nota l’Osservatorio Permanente Antincendi diffonde il vademecum contro gli incendi in Aspromonte. Di seguito il vademecum.