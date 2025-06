Nuovo ospedale Catanzaro, Capellupo: “i soldi erano spariti, Occhiuto e il centro destra chiedano scusa e si dimettano”

StrettoWeb

“Pubblico oggi in foto la tabella ufficiale con gli importi richiesti, solo due giorni fa, dal Commissario Occhiuto all’INAIL per i nuovi ospedali. È un documento inequivocabile: si legge chiaramente che per l’ospedale di Cosenza sono già previsti circa 350 milioni di euro e vengono chiesti in aggiunta altri 200 milioni di euro. Per l’ospedale di Catanzaro, invece, la situazione è ben diversa, come denunciamo da mesi: la somma effettivamente a disposizione e scritta nero su bianco, è di circa 86 milioni di euro. Vengono, pertanto, richiesti all’Inail ulteriori risorse 300 milioni di euro per l’Ospedale e 200 milioni di euro per la Cittadella della salute”. Così in una nota il consigliere comunale di Catanzaro Capellupo.

“Non c’è quindi traccia dei 350 milioni di euro annunciati da Occhiuto e dai vertici del centro destra catanzarese nelle scorse settimane dopo incontri e riunioni. Solo dichiarazioni vuote ed infatti non c’era alcun atto ufficiale. È tutta una grande menzogna ai danni dei malati calabresi e della sanità di eccellenza del Capoluogo di Regione, come la vicenda S. Anna e Facoltà di medicina a Cosenza avevano già palesato”.

“Cosa significa questo documento in modo incontestabile e oggettivo? Che i soldi dell’ospedale di Catanzaro sono spariti e sono stati spostati. Non ci sono più. Solo grazie alla pressione dell’opinione pubblica catanzarese si è riusciti a rimettere la questione al centro del dibattito e a costringere il Commissario ad avanzare una richiesta formale di finanziamento all’Inail. Se l’Inail non dovesse accettare, però, a Catanzaro non avremo mai il nuovo ospedale, pur avendo avuto in passato le risorse sufficienti per costruirlo”.

“Ma c’è un fatto ancora più grave: hanno mentito al Capoluogo ed alla Regione intera. Il commissario Occhiuto ha mentito. I maggiorenti del centrodestra catanzarese hanno mentito alla comunità che dovrebbero rappresentare. Quando dichiaravano — senza alcun imbarazzo — che i soldi dell’ospedale c’erano, che erano 350 milioni di euro, che la Regione e il Commissario avevano a cuore le sorti sanitarie di Catanzaro, sapevano bene che si trattava di una falsità. In una democrazia normale, una menzogna istituzionale di tale portata non dovrebbe passare inosservata”.

“Chi ha svenduto Catanzaro, chi ha chiesto ai suoi sottoposti di distogliere l’attenzione dei catanzaresi dal furto alla nostra sanità parlando di buche o di erbacce e prendendo in giro i catanzaresi, dovrebbe avere la dignità di chiedere scusa pubblicamente e dimettersi. Catanzaro merita rispetto, verità, giustizia e sanità di eccellenza. E continueremo a chiederle, finché non arriveranno e si fermerà questo assedio vergognoso contro il Capoluogo di Regione”.