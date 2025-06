Nordio a Taormina: “giustizia ingolfata perché molti processi fatti a vanvera”

StrettoWeb

“La giustizia si ingolfa anche perché molti processi vengono fatti a vanvera“. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante un’intervista al Taormina International Book Festival. “Bisogna fare una selezione rigorosa dei reati da portare a processo“, puntualizza Nordio. “Quando ho lasciato la magistratura – ha ricordato il Ministro – ho detto ai giovani colleghi che una tragedia di Shakespeare può insegnare più della lettura di un’intera biblioteca giuridica”.

Nel corso del suo intervento, Nordio ha sottolineato come l’arte e la cultura rappresentino strumenti fondamentali per lo sviluppo intellettuale, etico ed emotivo dei detenuti. “L’esperienza teatrale – ha affermato – non solo educa, ma restituisce dignità e consapevolezza. Portare il teatro nelle carceri è una scelta che produce effetti concreti e misurabili sul piano umano e sociale”.