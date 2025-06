“Non siete soli”, i consigli della Polizia di Stato per evitare truffe e raggiri

StrettoWeb

Nella serata di lunedì 23 giugno, alle ore 18:00, presso il “Villaggio dei Giovani” con sede in Via Gebbione C/da Ragaglioti, Reggio Calabria (RC), si è tenuto l’evento denominato “Partecipazione e Comunità con No.S.S. – Non Siete Soli”. L’iniziativa è consecutiva al percorso di collaborazione intrapreso tra la Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria e i rappresentanti della Polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria, impegnati in una campagna di sensibilizzazione sul territorio provinciale di Reggio Calabria, finalizzata a prevenire e reprimere episodi di truffe, raggiri ed episodi di microcriminalità a discapito dei cittadini.

Il personale della Polizia di Stato ha illustrato una reportistica sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, grazie anche alla condivisione di informazioni nell’ambito di una rete di comunicazioni tra i componenti dei comitati e non solo. Presentate, inoltre, le prossime attività pianificate sul territorio e le modalità con le quali si svolgeranno gli incontri di sensibilizzazione della succitata campagna informativa. I rappresentanti dei Comitati di quartiere hanno illustrato le iniziative svolte e quelle che intendono svolgere.

I consigli della Polizia di Stato sono stati: evitare di dare i dati personali o bancari al telefono; riagganciare se si riceve una chiamata sospetta e verificare i contatti ufficiali; diffidare di chi suona alla porta senza appuntamento, anche con divisa o tesserino; chiamare un familiare o le forze dell’ordine prima di far entrare qualcuno; non cliccare link strani o rispondere a e-mail e messaggi “urgenti” che sembrano provenire da parenti o conoscenti. Infine, denunciare sempre.