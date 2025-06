Noi Moderati, la voce di Scarcella per Reggio e la Calabria: “costruire uno spazio nuovo e credibile per i disillusi”

StrettoWeb

“Noi Moderati è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che credono in un’alternativa autentica tra gli estremismi e le ideologie del passato. Non siamo qui per riempire vuoti, ma per costruire uno spazio nuovo, credibile e coerente, capace di dare voce ai disillusi e trasformare il malcontento in proposta politica concreta”. Queste le parole di Cetty Scarcella, delegata del partito di Maurizio Lupi per Cosoleto e anche dirigente regionale del partito, durante il primo congresso regionale celebrato a Gizzeria nei giorni scorsi. “Non celebriamo – prosegue la Scarcella – soltanto un congresso, ma un’idea. Una posizione politica che rappresenta una svolta, un’occasione per riflettere sul nostro percorso, confrontarci con coraggio e guardare al futuro con spirito costruttivo e riformatore. La nostra forza sarà anche rifiutare l’estremismo sterile e scegliere il coraggio dell’equilibrio e della ragione. È la conferma che la buona politica è ancora possibile e che esiste uno spazio vero per chi sceglie il dialogo, il rispetto, la concretezza e la passione”.

Il congresso celebrato nei giorni scorsi alla presenza tra gli altri dell’on. Saverio Romano, coordinatore politico nazionale di Noi Moderati, e dell’On. Nino Foti, coordinatore provinciale per Reggio Calabria, ha riconfermato l’On. Pino Galati alla guida del partito in Calabria. “Un uomo politico – sottolinea la Scarcella – che saprà far crescere il partito sul territorio con la sua grande esperienza e la sua sensibilità”. La presenza del Presidente Occhiuto ha confermato come Noi Moderati è una parte integrante del centro destra e come si appresta ad avere un ruolo importante nel futuro amministrativo calabrese.

La Calabria, come è emerso durante il congresso regionale, esige una politica che vada oltre la semplice denuncia, una politica capace di proporre soluzioni concrete e di vivere non solo nei palazzi del potere, ma soprattutto nelle piazze e nei territori, tra la gente. La nostra regione, seppur ricca di storia, cultura e risorse inestimabili, porta ancora il peso di ferite profonde, disuguaglianze radicate e un persistente isolamento infrastrutturale. È nostro dovere irrinunciabile impegnarci con onestà intellettuale, senza mai vendere illusioni, ma difendendo con forza incondizionata e determinazione i diritti di ogni singolo cittadino.

Il recente risultato di Lamezia Terme, dove Noi Moderati ha raggiunto il 10,47% dei voti, affermandosi come seconda forza del centrodestra e contribuendo all’elezione di Mario Murone a Sindaco, è un chiaro segnale. Questo successo dimostra che il movimento guidato da Maurizio Lupi ha la capacità e la legittimità per rappresentare efficacemente le aspirazioni dei calabresi.

“Crediamo – prosegue la dirigente regionale – in una politica che non si fa nei salotti, ma tra la gente e per la gente. Solo così può tornare a essere credibile: quando è umana, vicina, reale. Il nostro compito è ambizioso ma chiaro: riportare la politica al suo significato autentico, fatto di servizio, dedizione e visione. Per farlo, dobbiamo essere presenti nei territori, accanto agli amministratori locali, ai giovani, alle realtà produttive. Grazie all’On. Foti che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di far parte di questa squadra”.

La Scarcella ha evidenziato con forza la serietà, la competenza e la determinazione che contraddistinguono il gruppo. “Il nostro obiettivo è costruire il futuro. In un’epoca dominata da urla e clamore, la vera forza risiede nella capacità di dialogare con equilibrio e di pronunciare parole che abbiano un peso e un valore concreto. Mi piace sempre ricordare una frase celebre: ‘Siamo nani sulle spalle dei giganti”.

“Rivolgiamo – ha concluso Cetty Scarcella – uno sguardo attento anche ai nostri giovani militanti poiché rappresentano la linfa vitale del nostro movimento. È imperativo ascoltarli, formarli adeguatamente e coinvolgerli attivamente. Sono loro a incarnare l’energia e la visione indispensabili per affrontare le sfide del domani. Il centro politico è tornato, e non è più una forza silenziosa. Oggi prende la parola con ferma convinzione, pronto a edificare un futuro basato su valori solidi, responsabilità e concretezza”.