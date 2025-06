La Nissa conferma il suo “bomber 18 gol” Augusto Diaz: “un procuratore di Serie A ha detto che siamo il PSG della D”

StrettoWeb

La Nissa conferma, ove ce ne fosse bisogno, le grandi intenzioni e ambizioni in vista della prossima stagione di Serie D. La società è facoltosa, il presidente affamato di successo e, dopo aver dominato l’Eccellenza, quest’anno si è stabilizzata, comunque investendo somme importanti. Già da qualche settimana, però, si è mossa in netto anticipo per fare ancora meglio: ha ufficializzato il nuovo DG nonché il primo acquisto di mercato, mentre sono stati accostati alla squadra nomi importanti come quelli di Maggio e Acquadro. In un altro precedente articolo ci siamo chiesti se voglia recitare il ruolo del Siracusa dello scorso anno.

Ancora è presto per scoprirlo, ma intanto è arrivato un altro segnale in tal senso: la conferma ufficiale di Diaz, capocannoniere della scorsa stagione. “La Nissa – si legge – è lieta di annunciare ai propri tifosi una notizia che riempie d’orgoglio tutta la piazza biancoscudata: José Augusto Diaz, capocannoniere della Serie D – Girone I con 18 gol, sarà ancora con noi anche per la prossima stagione! Dopo un’annata entusiasmante, che lo ha visto protagonista assoluto e punto di riferimento per tutta la squadra, molti club avevano mostrato interesse per il nostro attaccante, ma il ‘Tato’, come ormai lo conosce e lo ama tutta Caltanissetta, ha fatto una scelta di cuore: resterà alla Nissa. A convincerlo a continuare questa meravigliosa avventura, sono stati il Presidentissimo Luca Giovannone e l’instancabile direttore sportivo Ernesto Russello, che hanno lavorato con grande determinazione per trattenere il bomber argentino a Caltanissetta”.

“Credo che siano poche le piazze calcistiche in giro per l’Italia – ha dichiarato il Tato – che operano con serietà, professionalità e passione come la Nissa! Ho vissuto a Caltanissetta –continua il bomber– una stagione esaltante e sono veramente contento di restare: questa è per me ormai una famiglia”. Parole che ci lusingano e ci confermano, ancora una volta, il valore umano e sportivo di questo straordinario attaccante. Grazie Tato, siamo felici e onorati di averti ancora con noi. Insieme continueremo a inseguire il nostro sogno, con la grinta, la passione e l’orgoglio che ci contraddistinguono.

In un video sui canali ufficiali, nell’annunciare il rinnovo, il presidente Giovannone si è lasciato andare a questa dichiarazione: “un procuratore importante di Serie A che ci sta per dare qualche giocatore, ha detto che la Nissa è il Paris Saint Germain della Serie D. Costruiremo intorno a te una squadra molto più forte dell’anno scorso”.