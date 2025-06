Netanyahu: “mantenuta promessa di distruggere nucleare Iran”

StrettoWeb

“Mantenuta la promessa” di distruggere i siti nucleari iraniani. È quanto dichiarato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando dell’attacco americano, condotto “in perfetto coordinamento” con il suo Paese. “Poco fa, in perfetto coordinamento con il presidente Trump e in perfetto coordinamento operativo tra (le forze israeliane) e l’esercito statunitense, gli Stati Uniti hanno attaccato i tre impianti nucleari iraniani Fordow, Natanz e Isfahan”, ha detto Netanyahu in un messaggio video registrato e trasmesso in televisione.

“Ricorderete che, fin dall’inizio (della guerra con l’Iran lanciata da Israele il 13 giugno), vi avevo promesso che gli impianti nucleari iraniani sarebbero stati distrutti in un modo o nell’altro“, ha aggiunto: “Quella promessa è stata mantenuta“.